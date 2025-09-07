حضور علی نژاد در جلسه هیئت رئیسه جهانی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، چهل و دومین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو در حاشیه رقابتهای جهانی ووشو برزیل در حالی برگزار شد که مهدی علینژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک و عضو هیئت رئیسه جهانی در این نشست حضور داشت.
نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو با حضور «گائو ژیدان»، رئیس فدراسیون جهانی ووشو که وزیر ورزش چین و همچنین رئیس کمیته ملی المپیک این کشور است و همچنین نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه جهانی در شرایطی برگزار شد که موضوعات مختلف از جمله میزبانیهای چند سال آینده و رویدادهای پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست صورت جلسه نشست قبل مصوب شد و سپس «مارکوس آلوز»، رئیس فدراسیون ووشو برزیل توضیحاتی درباره نحوه آماده سازی برای رقابتهای قهرمانی جهان داد. در ادامه این نشست «گائو ژیدان»، رئیس فدراسیون جهانی توضیحاتی درباره روند توسعه ووشو در جهان داد و سپس یوپینگ ژانگ، دبیر کل فدراسیون جهانی ووشو گزارش عملکرد فدراسیون در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را ارائه کرد.
در چهل و دومین نشست هیئت رئیسه جهانی «آنگ مونگ سنگ»، خزانهدار فدراسیون جهانی گزارش مالی را ارائه کرد که نشان میداد فدراسیون جهانی ووشو تراز مالی مثبتی دارد. ضمن اینکه رؤسای کمیتههای فنی، زنان، داوران، کونگ فو، بازاریابی و توسعه" و همچنین کمیته ورزشکاران گزارشی از عملکرد این کمیتهها ارائه کردند.
با توجه به اینکه رئیس کمیته اخلاق در اردیبهشتماه از دنیا رفته است، مهدی علی نژاد که عضو کمیته اخلاق نیز است، گزارش عملکرد این کمیته را ارائه کرد. در ادامه این نشست موضوعات مربوط به میزبانیهای رویدادهای مختلف مورد بررسی قرار است و نمایندگان کمیتههای برگزاری رقابتهای مختلف گزارشی از روند آماده سازی برای رویداد مورد نظر ارائه کردند و تاریخ دقیق برگزاری برخی از این رویدادها مشخص شد.
با تصمیم اعضای هیئت رئیسه مقرر شد چهارمین دوره جام جهانی تالو (هایکو چین) در ماه جولای ۲۰۲۶ برگزار شود که در این رابطه مسؤول برگزاری گزارشی به اعضای هیأت رئیسه ارائه کرد. یازدهمین دوره جام جهانی ساندا نیز موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ رقابتهایی که قرار است در ماه می ۲۰۲۶ به میزبانی ماکائو برگزار شود.
در رابطه با یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین دوره مسابقات جهانی کونگ فو نیز تصمیم گیری شد به این ترتیب که این رقابتها در سالهای ۲۰۲۷، ۲۰۲۹ و ۲۰۳۱ در «جیانگ یین» چین برگزار میشود.
مسؤول برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان جهان که فروردین سال آینده در «تیانجین» چین برگزار میشود نیز گزارشی از روند آماده سازی برای این رویداد ارائه کرد و سپس مسؤول برگزاری رقابتهای «تای چی چوان» قهرمانی جهان در بلغارستان که آوریل سال آینده برگزار میشود، درباره شرایط این مسابقهها، میزبانی و سایر موضوعات مرتبط صحبت کرد.
مسؤولان برگزاری هجدهمین دوره رقابتهای ووشو بزرگسالان جهان که دو سال آینده در مانیل فیلیپین برگزار میشود، نیز توضیحاتی درباره فعالیتهایی که تاکنون برای این رقابتها انجام دادهاند و اقداماتی که برای رقابتها مدنظر دارند، مطرح کردند.
در ادامه این جلسه که پنج ساعت به طول انجامید، رؤسای قارههای آفریقا، آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه گزارشی از اقدامات توسعهای که در قارهشان در حال انجام است، ارائه کردند. در این نشست تغییرات اساسنامه که مدنظر اعضا بود، به تصویب رسید و مقرر شد جلسه بعدی هیأت رئیسه فدراسیون جهانی در خلال جام جهانی تالو در هایکو چین، برگزار شود.
همچنین دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران با «گائو ژیدان»، رئیس فدراسیون جهانی ووشو که رئیس کمیته ملی المپیک و همزمان وزیر ورزش چین هم است و همچنین آقای "وو جین" دبیر کل کمیته ملی المپیک چین دیدار و درباره همکاریهای مشترک بین کمیته ملی المپیک دو کشور گفت و گو کرد.
علینژاد در این دیدار آمادگی کمیته ملی المپیک ایران برای امضا تفاهمنامه ورزشی با کشور چین را اعلام کرد که این پیشنهاد با استقبال «گائوژیدان» همراه شد.
مهدی علی نژاد پس از این دیدار با اشاره به نشست جداگانهای که با «گائو ژیدان» داشته، گفت: «گسترش همکاری و روابط با کشورهای مختلف یکی از برنامههایی است که در کمیته ملی المپیک دنبال میکنیم با این هدف که بتوانیم ظرفیتهای جدیدی را برای توسعه ورزش قهرمانی در ایران ایجاد کنیم. کشور چین هم یکی از قطبهای ورزش دنیاست و توسعه همکاری با ورزش این کشور، میتواند فرصتهای تازهای برای ورزش ایران به ویژه در بعد قهرمانی باشد. در این دیدار پیشنهاد امضا تفاهم نامه با کمیته ملی المپیک چین را ارائه کردم که با استقبال آقای «گائو ژیدان» همراه و مقرر شد اقدامات بعدی را برای انعقاد این تفاهم نامه انجام دهیم.َ
