ووشوکاران ایران با ۱۰ مدال نایب قهرمان جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ووشوکاران ایران که پس از ۶ سال دوری در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردند با کسب ۶ مدال طلا، دو نقره و دو برنز عنوان نایب قهرمانی هفدهمین دوره این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. چین با کسب ۱۶ مدال بالاتر از ایران بر رده نخست ایستاد و مالزی و هنگ‌کنگ سوم و چهارم شدند.

زهرا کیانی، صدیقه دریایی، سهیلا و شهربانو منصوریان، عرفان محرمی و مهدی مرادی شش مدال طلا، شجاع پناهی به همراه محسن محمدسیفی دو مدال نقره، شاهین بنی‌طالبی و سهیل موسوی هم دو مدال برنز برای تیم اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها کسب کردند.

