۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۷

ووشوکاران ایران با ۱۰ مدال نایب قهرمان جهان شدند

تیم ملی ووشو ایران در پایان هفدهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ووشوکاران ایران که پس از ۶ سال دوری در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کردند با کسب ۶ مدال طلا، دو نقره و دو برنز عنوان نایب قهرمانی هفدهمین دوره این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. چین با کسب ۱۶ مدال بالاتر از ایران بر رده نخست ایستاد و مالزی و هنگ‌کنگ سوم و چهارم شدند.

زهرا کیانی، صدیقه دریایی، سهیلا و شهربانو منصوریان، عرفان محرمی و مهدی مرادی شش مدال طلا، شجاع پناهی به همراه محسن محمدسیفی دو مدال نقره، شاهین بنی‌طالبی و سهیل موسوی هم دو مدال برنز برای تیم اعزامی کشورمان در این رقابت‌ها کسب کردند.

