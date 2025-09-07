در روز چهارم ووشو قهرمانی جهان چه گذشت؛ طلا بر گردن دختران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ روز شنبه در شهر برازیلیای برزیل برگزار شد و طی آن نمایندگان ساندا و تالو کشورمان به ۲ مدال دست یافتند.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف بیسلطان کسکنف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. پناهی پیش از این مبارزان ازبک و هندی را از پیش رو برداشته بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف دیوید واردانیان از ارمنستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. محرمی پیش از این مبارز اوکراینی را شکست داده بود.

در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا، محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف علی عبدالخلیکف از روسیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی رسید. محمدسیفی پیش از این مبارز فرانسوی را شکست داده بود.

در مرحله نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف وی‌جین لی از هنگ‌کنگ رفت و در یک مبارزه نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به مدال برنز جهان دست یافت. موسوی پیش از این مبارزان تونسی و برزیلی را از پیش رو برداشته بود.

در اجرای تالو در فرم چیانگ‌شو، زهرا کیانی به‌عنوان نفر آخر روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۲۷ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ در جایگاه نخست قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ ووشو ایران به مدال طلا دست یافت تا تاریخ ساز شود. نماینده اندونزی با کسب ۹.۷۵۶ امتیاز مدال نقره و نماینده ویتنام نیز با کسب ۹.۷۴۶ امتیاز مدال برنز گرفت.

کسب مدال های خوش رنگ در مبارزات پایانی

در فینال مبارزات ساندا بانوان، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف سوده‌ناز گولی از ترکیه رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی و مدال طلا دست یافت. دریایی برای صعود به فینال از سد مبارزان مکزیکی و ایتالیایی گذشته بود.

در فینال مبارزات ساندا بانوان، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف روی‌پینگ چن از چین رفت که با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان برمودایی و تونسی گذشته بود.

در فینال مبارزات ساندا بانوان، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف شی وانی از هند رفت که با نتیجه ۲ بر صفر مقتدرانه به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان مصری و آمریکایی گذشته بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف ژاندر آلیپیو از فیلیپین رفت و در یک بازی برتر با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و فینالیست شد. پناهی پیش از این مبارزان ازبک، هند و قزاقستان را از پیش رو برداشته بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف ترونگ وان چونگ از ویتنام رفت و در یک مبارزه نفسگیر با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و فینالیست شد. محرمی پیش از این مبارز اوکراینی و ارمنستانی را شکست داده بود.

در مرحله نیمه نهایی مبارزات ساندا، محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف ژوائو انتونیو ده‌اولیویرا از کشور میزبان رفت و در حالیکه جو سالن کاملا به سود حریف بود، در یک مبارزه برتر حریف برزیلی را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به فینال راه یافت. محمدسیفی پیش از این مبارز فرانسوی و روسی را شکست داده بود.

همچنین در مسابقات تالو و در فرم نن گوئن مصطفی حسن زاده و شاهین بنی طالبی در یک گروه ۴٠ نفره رقابت کردند و در پایان حسن زاده با امتیاز ۹.۷۰۰ و بنی طالبی با امتیاز ۹.۵۸۶ به ترتیب ششم و هشتم شدند. در این فرم نمایندگان هنگ کنگ، تایپه و برونئی در جایگاه اول تا سوم ایستادند.