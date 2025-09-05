  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

برپایی غرفه‌های بازی مخصوص کودکان در جشن «مهمانی امت احمد(ص)»

برپایی غرفه‌های بازی مخصوص کودکان در جشن «مهمانی امت احمد(ص)»

سنندج - در آستانه جشن «مهمانی امت احمد(ص)» غرفه‌های ویژه کودکان در مسیر میدان آزادی تا میدان انقلاب سنندج برپا شده است.

دریافت 5 MB

گزارشگر: عدالت ناصری

تصویربردار: الهام اُمّی

کد خبر 6580298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها