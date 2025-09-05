https://mehrnews.com/x38WFP ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴ کد خبر 6580298 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴ برپایی غرفههای بازی مخصوص کودکان در جشن «مهمانی امت احمد(ص)» سنندج - در آستانه جشن «مهمانی امت احمد(ص)» غرفههای ویژه کودکان در مسیر میدان آزادی تا میدان انقلاب سنندج برپا شده است. دریافت 5 MB گزارشگر: عدالت ناصری تصویربردار: الهام اُمّی کد خبر 6580298 کپی شد مطالب مرتبط سنندج ساعاتی مانده به جشن «مهمانی امت احمد(ص)» آماده سازی بالنها ویژه جشن امت احمد(ص) در سنندج نشست خبری سومین جشن «میهمانی امـت احمد(ص)» در سنندج برچسبها سنندج مهمانی امت احمد(ص) کردستان
