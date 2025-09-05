  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

آغاز مهمانی امت احمد (ص) در سنندج

سنندج - به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) جشن بزرگ مهمانی امت احمد(ص) در شهر سنندج آغاز شد.

