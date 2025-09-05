رایزنی تلفنی عراقچی با اعضای شورای امنیت؛ انتقاد از اقدام اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه با جورج گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان، تانیا فایون وزیر امور خارجه اسلوونی و الحاجی موسا تیموتی کابا وزیر امور خارجه سیرالئون که در حال حاضر کشورهایشان در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دارند، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه اقدام سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در شورای امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس‌ها با انتقاد از اقدام ناموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، این اقدام را غیرمسئولانه توصیف کرد و با اشاره به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مسیر دیپلماسی، تاکید کرد که ایران در این موضع خود جدی و در دفاع از حقوق مشروع خویش ثابت‌قدم است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خواستار حمایت شورای امنیت از دیپلماسی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و افزایش تنش شد.

وزرای امور خارجه یونان، اسلوونی و سیرالئون، در این گفتگوها با اعلام حمایت از راه حل‌های دیپلماتیک به‌عنوان اولین و آخرین راهکار حل مسائل بین‌المللی بر ضرورت ادامه گفتگو و دیپلماسی تاکید کردند.