عراقچی:مقاومت اسطوره ای مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی و مسئول جنبش مقاومت اسلامی فلسطین-حماس در نوار غزه و جمعی از اعضای شورای رهبری و دفتر سیاسی حماس با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، دیدار و در مورد آخرین تحولات سیاسی و میدانی در نوار غزه، تداوم نسلکشی رژیم صهیونیستی و تلاشها برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و تبادل اسرا گفتگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تمجید از استقامت اسطورهای مردم فلسطین در برابر جنایات بیسابقه رژیم صهیونیستی، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت مشروع و قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگری تا احقاق کامل حقوق ملت فلسطین تاکید کرد.
عراقچی با اشاره به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری، از جمله با تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم بیگناه غزه و کشتار زنان و کودکان در صفهای توزیع غذا، گسترش موج اعتراضات و تجمعات در کشورهای مختلف جهان در اعتراض به جنایات رژیم اسرائیل را نشانه روشن بیداری جامعه جهانی در قبال نسلکشی در فلسطین اشغالی دانست و بر ضرورت تداوم اقدام هماهنگ و همهجانبه کشورهای اسلامی جهت توقف نسلکشی، ارسال کمکهای فوری انسانی به مردم تحت محاصره و محاکمه و مجازات سرکردگان رژیم جنایتکار صهیونیستی تاکید کرد.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه نیز گزارشی از آخرین وضعیت میدانی در غزه و تلاشها جهت توقف جنایات رژیم اسرائیل و تبادل اسرا ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایتهای رهبری، دولت و ملت ایران از مردم فلسطین، و نیز تمجید از حمایت و همبستگی آزادگان منطقه و جهان بهویژه مردم قهرمان یمن با آرمان فلسطین، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی علیرغم ارتکاب شنیعترین جنایات علیه مردم فلسطین، نمیتواند بر عزم و اراده ملت فلسطین برای مقاومت و دفاع از حقوق حقه و قانونی خود غلبه کند.
خلیل الحیه همچنین بر ضرورت بسیج جهانی برای رفع محاصره غزه و ارسال فوری کمکهای بشردوستانه برای مردم فلسطین و مقابله مؤثر با سیاست رژیم صهیونیستی در تشدید اشغالگری و نسلکشی در فلسطین و جنگافروزی علیه کل منطقه تاکید کرد.
