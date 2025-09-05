  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» چگونه برگزار شد؟

رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» چگونه برگزار شد؟

معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده جزئیاتی از برگزاری رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برگزاری رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» اعلام کرد: این رویداد با حضور دختران شاخص و منتخب از سراسر کشور و با هدف تقویت هویت ملی، اجتماعی و فرهنگی آنان برگزار شد.

در چارچوب این برنامه، کارگروه‌های استانی دختران جوان تشکیل شده و جلسات مجازی متعددی برای ارتباط مستمر و دریافت بازخورد از آنان تدارک دیده شد. همچنین ایجاد فضای تعامل با مسئولان ملی و استانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی از دیگر محورهای این رویداد بود.

بر اساس اعلام معاونت امور زنان و خانواده، شناسایی و معرفی دختران شاخص هر استان، بهبود فرآیند انتخاب آنان و تدوین دستورالعمل ویژه برای مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم ملی، دختران منتخب ۳۱ استان کشور گرد هم آمدند تا با تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای خود، زمینه ارتقای مشارکت و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر دختران ایرانی در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» چگونه برگزار شد؟

کد خبر 6580496
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها