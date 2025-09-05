رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» چگونه برگزار شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره برگزاری رویداد ملی «دخترم، افتخار ایران» اعلام کرد: این رویداد با حضور دختران شاخص و منتخب از سراسر کشور و با هدف تقویت هویت ملی، اجتماعی و فرهنگی آنان برگزار شد.

در چارچوب این برنامه، کارگروه‌های استانی دختران جوان تشکیل شده و جلسات مجازی متعددی برای ارتباط مستمر و دریافت بازخورد از آنان تدارک دیده شد. همچنین ایجاد فضای تعامل با مسئولان ملی و استانی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی از دیگر محورهای این رویداد بود.

بر اساس اعلام معاونت امور زنان و خانواده، شناسایی و معرفی دختران شاخص هر استان، بهبود فرآیند انتخاب آنان و تدوین دستورالعمل ویژه برای مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است در این مراسم ملی، دختران منتخب ۳۱ استان کشور گرد هم آمدند تا با تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای خود، زمینه ارتقای مشارکت و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر دختران ایرانی در عرصه‌های مختلف فراهم شود.