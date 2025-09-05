ضرورت تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدکاظم حجازی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه همدان اظهار کرد: تکریم شهدا به دلیل فداکاری آنان در راه شکل‌گیری و استحکام نظام اسلامی است و انقلاب اسلامی نیز تجلی واقعی حاکمیت دین و قرآن است.

وی با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله مدنی گفت: این عالم ربانی با بینش و بصیرت در برابر فتنه‌های ابتدای انقلاب، از جمله مقابله با منافقین و مواضع صریح در ماجرای بنی‌صدر، جامعه را به مسیر صحیح هدایت کرد و در ابعاد مختلف، الگوی اخلاق اسلامی بود.

حجازی افزود: شهید مدنی تبعیت از ولی‌فقیه را شرط اصلی هدایت جامعه می‌دانست و با عمل به این باور، پس از شهادت آیت‌الله قاضی بنا به فرمان امام خمینی (ره) بی‌درنگ به تبریز رفت، چراکه معتقد بود در برابر امر ولایت فقیه نباید کوتاهی کرد.

وی با اشاره به شرایط امروز همدان گفت: با وجود وحدت مسئولان و جهت‌گیری‌های ارزشمند نماینده ولی‌فقیه در استان، بی‌حجابی و بدحجابی در معابر عمومی زنگ خطری برای فرهنگ دینی دارالمؤمنین است و لازم است دستگاه‌های فرهنگی همان‌گونه که در موضوعاتی مانند مقابله با سگ‌گردانی اقدام کردند، در حوزه عفاف و حجاب نیز جدی‌تر ورود کنند.

مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیت‌الله مدنی تصریح کرد: احساس ناامنی بانوان محجبه و بی‌تفاوتی نسبت به جلوه‌گری در معابر، با هویت شهری که بیش از هشت هزار شهید تقدیم انقلاب کرده ناسازگار است.

حجازی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات اقتصادی استان گفت: مسئولان باید برای رفع بیکاری جوانان، ارتقای درآمد خانواده‌ها و تأمین دارو و مایحتاج ضروری، گام‌های ملموس و مؤثر بردارند تا آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.