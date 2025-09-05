به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی مال خلیفه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز تهران با اشاره به این مطلب که این روزها بحث‌هایی پیرامون «قانون تعاون» و اصلاح آن در فضای عمومی و تخصصی مطرح شده است، گفت: یکی از محورهای این گفت‌وگوها، تغییر در حوزه نظارت بر تعاونی‌هاست.

وی یادآور شد: اگر تغییرات صرفاً به بخش نظارت محدود شود، ممکن است چالش‌های بیشتری برای فعالان این بخش ایجاد کند.

رستمی مال خلیفه افزود: در حال حاضر، بر اساس قانون تعاون، بخش دولتی صرفاً وظیفه نظارت را برعهده دارد و تمام مسئولیت‌ها و مأموریت‌های اجرایی بر عهده اعضا و ارکان تعاونی‌هاست. هدف از تعریف این ساختار، وجود یک نظارت فرادستی است تا از تضییع حقوق اعضا جلوگیری شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای مدنظر ما در بخش تعاون، تقویت بُعد فرهنگی و مشارکت افراد در تمامی مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

معاون امور تعاون، مشارکت مردم برای حل مسائل را اولویت جدی این روزهای تعاون دانست و با اشاره به سیاست‌های دولت گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کردند، باید محله‌ها را درگیر کنیم. نمونه موفق آن، همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه بود که در کنار دولت ایستادند.

وی همچنین از آغاز طرح‌هایی برای ایجاد تعاونی‌های محله‌یار با همکاری سازمان بهزیستی خبر داد و بیان کرد: اساسنامه و دستورالعمل این تعاونی‌ها تدوین شده و فرآیند شناسایی محله‌ها در جریان است. هدف این طرح، بررسی، شناسایی و حل مسائل به‌وسیله خود مردم است.

رستمی مال خلیفه در پایان تاکید کرد: حضور و نقش‌آفرینی مردم از طریق نهاد مدنی تعاون، بهترین الگو برای توسعه است و این مسیر تنها با کمک و همراهی همه فعالان و علاقه‌مندان به سرانجام مطلوب می‌رسد.