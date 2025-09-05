https://mehrnews.com/x38WM5 ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵ کد خبر 6580556 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵ مدال طلای المپیاد جهانی زیستشناسی در دستان یک مشهدی مشهد - در المپیاد جهانی زیستشناسی علیاکبر نورالهی دانش آموز مشهدی مدال طلا را کسب کرد و در این گفتگو از مسیر دشوار تا سکوی طلایی این رشته را روایت می کند. دریافت 34 MB گزارشگر: زهرا غفوریان تصویربردار: کبری رضایی کد خبر 6580556 کپی شد مطالب مرتبط حمایت دولت لازمه پیشرفت نخبگان است تقدیر از برگزیدگان کنکور و مدالآوران المپیادهای جهانی در خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی: نخبگان امروز امیدآفرینان فردای کشور هستند تقدیر از رتبه های برتر المپیادهای جهانی و کنکور سراسری در مشهد برچسبها مشهد المپیاد علمی دانش آموزان زیست شناسی
