مدال طلای المپیاد جهانی زیست‌شناسی در دستان یک مشهدی

مشهد - در المپیاد جهانی زیست‌شناسی علی‌اکبر نورالهی دانش آموز مشهدی مدال طلا را کسب کرد و در این گفتگو از مسیر دشوار تا سکوی طلایی این رشته را روایت می کند.

گزارشگر: زهرا غفوریان

تصویربردار: کبری رضایی

