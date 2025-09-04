حمایت دولت لازمه پیشرفت نخبگان است

علی‌اکبر نورالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مسیر خود از پایه هشتم، اظهار کرد: آشنایی با فضای المپیاد از سه سال پیش آغاز شد و تصمیم گرفتم با فاصله گرفتن از مسیر معمول کنکور، تمرکز خود را بر این مسیر بگذارم.

مدال آور طلای جهانی المپیاد زیست‌شناسی درباره چالش‌های پیش‌رو در این مسیر افزود: دانش‌آموزان متوسطه اول به‌صورت رسمی امکان حضور در المپیاد را ندارند و همین موضوع باعث شد نتوانم از فضای مدرسه کاملاً جدا شوم. همچنین در پایه دهم با قانون جدید آموزش و پرورش مواجه شدیم که تأثیر قطعی نمرات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را در کنکور اعلام کرد، موضوعی که موجب شد بین درس‌های مدرسه و المپیاد تعادل برقرار کنم.

وی افزود: این شرایط سخت نیازمند صرف ساعات زیادی برای مطالعه و تلاش بود، اما با توکل بر خدا و پشتکار توانستم هر دو مسیر را با موفقیت طی کنم.

نورالهی برنامه آینده خود را ادامه تحصیل در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت: توصیه من به دانش‌آموزانی که قصد ورود به مسیر المپیاد را دارند، این است که با اطمینان کامل در این مسیر گام بردارند و در صورت تردید، بهتر است تنها بر کنکور تمرکز کنند.

مدال آور طلای جهانی المپیاد زیست‌شناسی درباره نقش و حمایت دولت از نخبگان و استعدادهای برتر و موفقیت آنان گفت: حمایت اطرافیان نقش بسیار مهمی در ادامه مسیر دارد و بدون آن پیشرفت دشوار است.

وی درباره عنوان «نخبگی» بیان کرد: خودم این عنوان را نمی‌پذیرم چرا که هنوز در ابتدای راه هستم و مسئولیت آن را نمی‌توانم بر دوش بکشم، اما برای نخبگان واقعی کشور سرمایه کافی و حمایت دولت برای پیشبرد پروژه‌های علمی ضروری است.