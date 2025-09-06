  1. استانها
آمادگی استادیوم یادگار امام برای میزبانی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

تبریز- شهردار تبریز در بازدید از ورزشگاه یادگار امام از آماده سازی این استادیوم تا اولین بازی آسیایی تیم تراکتور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه مقصودی مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی عصر جمعه در بازدید از استادیوم یادگار امام تبریز دستورات لازم را برای رفع نواقص این ورزشگاه برای آماده سازی مسابقات تراکتور در لیگ نخبگان آسیا صادر کرد.

وی در بازدید از این ورزشگاه گفت: تهیه و نصب ۴۰ هزار صندلی در سکوی تماشاگران، تعمیر و تجهیز سرویس‌های بهداشتی، زیباسازی محوطه و ساماندهی داخل ورزشگاه از جمله اقداماتی است که تا روز بازی تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا شهرداری تبریز انجام خواهد داد.

