به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، این دیدار از هفته سوم مسابقات لیگ برتر، روز جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۸ در ورزشگاه سردار شهید سلیمانی تبریز (بنیان دیزل) برگزار میشود.
بلیتهای این بازی از طریق سامانه اینترنتی زیر قابل تهیه است:
https://ticket.tractor-club.com
یادآور میشود براساس رأی کمیته انضباطی، این بازی صرفاً با حضور بانوان برگزار خواهد شد.
بهمنظور تطابق تعداد بلیتهای فروخته شده با آمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه و در راستای جلوگیری از جریمه و محرومیت احتمالی، از بانوان هوادار درخواست میشود حتماً نسبت به خرید اینترنتی بلیت اقدام کنند.
همچنین، بانوان گرامی میتوانند همانند گذشته با ثبتنام کارت هواداری، نسبت به تهیه بلیت این دیدار اقدام کنند.
نظر شما