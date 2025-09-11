دستگاه پرتو ایکس در ورودی ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دیدار تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک، باشگاه تراکتور روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس الزامات ابلاغی سازمان لیگ، علاوه بر گیت‌های الکترونیکی کنترل بلیت، دستگاه X-Ray نیز در ورودی استادیوم سردار شهید سلیمانی (بنیان‌دیزل) نصب و راه‌اندازی شده است.

این اقدام با هدف افزایش سطح امنیت و بازرسی وسایل همراه تماشاگران صورت گرفته و باشگاه از هواداران درخواست کرده است همکاری لازم را هنگام ورود به ورزشگاه داشته باشند.

همچنین مطابق اطلاعیه پیشین باشگاه، ورود بانوان تنها با تهیه بلیت اینترنتی معتبر امکان‌پذیر است و همراه داشتن کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) برای تمامی تماشاگران الزامی خواهد بود.

باشگاه تراکتور در پایان از هواداران خواست از آوردن وسایل غیرضروری به ورزشگاه خودداری کنند.