به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه با تأکید بر ضرورت ایجاد استانداردهای لازم در استادیوم یادگار امام بر اساس چارچوب‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: اداره کل ورزش و جوانان تعویض چمن ورزشگاه را در دستور کار قرار داده است و شهرداری تبریز نیز بر اساس مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود برای رفع سایر نواقص وارد عمل شده است.

وی گفت: بر اساس لایحه مصوب، شهرداری مبلغ ۳۰ میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی، ۱۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و ۱۰ میلیارد تومان خدمات فنی و مهندسی برای تکمیل بخش‌های ناتمام و استانداردسازی ورزشگاه اختصاص داده است.

هوشیار با اشاره به دیدارهای پیش رو تراکتور در جام باشگاه‌های آسیا و لیگ برتر گفت: در تلاش هستیم تا هفتم مهرماه نواقص ورزشگاه رفع شود و پرشورها در یادگار امام مثل همیشه پشتیبان تیم محبوب خود باشند.

شهردار کلانشهر تبریز اعلام کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرده است دیدار تیم‌های تراکتور و الوحده امارات که هفتم مهر برنامه‌ریزی شده، بایددر استادیوم یادگار امام برگزار شود.