برگزاری جشن بزرگ هفته وحدت با عنوان «امت احمد؛ اسوه مقاومت» در گنبد

حجت الاسلام مهدی فاطمی منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن هفته وحدت امسال با شعار «امت احمد؛ اسوه مقاومت» برنامه‌ریزی شده است تا پیام وحدت، همدلی و مقاومت را در جامعه بیش از پیش ترویج دهد.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶ در جنب برج قابوس برگزار می‌شود، افزود: در این مراسم هنرمندان شاخص استانی و کشوری حضور خواهند داشت و با اجرای موسیقی زنده اقوام، نورافشانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری فضای ویژه‌ای را برای مخاطبان فراهم می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبد گفت: همچنین در این جشن غرفه‌های بازی و سرگرمی برای کودکان و خانواده‌ها برپا شده و پذیرایی ویژه‌ای از شرکت‌کنندگان انجام خواهد شد. برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز به منظور تقویت فرهنگ وحدت و همبستگی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: رویداد مردمی، فرصتی است تا اقشار مختلف جامعه دور هم جمع شده و در فضایی شاد و معنوی، هفته وحدت را گرامی بدارند و پیام ارزشمند اتحاد میان مسلمانان را به گوش همگان برسانند.