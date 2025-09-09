  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

جشن بزرگ خانوادگی «امت احمد» در اهواز برگزار می‌شود

جشن بزرگ خانوادگی «امت احمد» در اهواز برگزار می‌شود

اهواز - اداره تبلیغات اسلامی اهواز به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) جشن بزرگ خانوادگی «امت احمد» را با برنامه‌های متنوع از جمله جشنواره «ایران سرود ۳» در اهواز برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره تبلیغات اسلامی اهواز به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص)، جشن بزرگ خانوادگی «امت احمد» را در روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۱۹ در خیابان سلمان فارسی شهر اهواز برگزار خواهد کرد.

این مراسم با هدف تقویت وحدت میان مسلمانان و ایجاد فضایی شاد و معنوی در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) طراحی شده است.

یکی از بخش‌های برجسته این جشن، برگزاری جشنواره سرودهای ملی و مذهبی «ایران سرود ۳» با حضور گروه‌های مختلف اجرایی خواهد بود که نویدبخش برنامه‌ای جذاب و پرشور است.

حجت‌الاسلام مهران جامعی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی اهواز، ضمن دعوت از عموم مردم و خانواده‌ها برای حضور در این رویداد باشکوه، اظهار کرد: این جشن فرصتی ارزشمند برای ترویج وحدت اسلامی و بهره‌مندی از برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی است.

کد خبر 6585148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها