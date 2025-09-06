وحدت ندای مبارک اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد با گرامیداشت این مناسبت فرخنده و با اشاره به اینکه امام راحل (ره) داعیه‌دار و مقام معظم رهبری مبلغ و مروج وحدت جهان اسلام هستند، اظهار کرد: وحدت موضوع مهم و همواره مورد توصیه امامان معصوم (عج) بوده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سیدجمال‌الدین اسدآبادی داعیه‌دار وحدت سیاسی کشورهای مسلمان در عصر معاصر بودند، ادامه داد: این اندیشمند تلاش داشت تا ۲ کشور مهم اسلامی یعنی امپراطوری عثمانی و ایران به زعامت ناصرالدین شاه قاجار را به هم نزدیک و هم‌افزا کند که البته این اندیشه به مذاق عده‌ای خوش نیامد و او را از بین بردند.

فاطمی بیان کرد: اوایل انقلاب اسلامی نیز ندای وحدت جهان اسلام از سوی ایران اسلامی بلند و ایده تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی مطرح بود تا کشورهای اسلامی در سایه اتحاد و همدلی در ساحت‌های گوناگون به رشد و اعتلای دست یابند.

وی با یادآوری اینکه در سایه اتحاد، هیچ قدرتی توان مقابله با مسلمانان را نخواهد داشت، ادامه داد: این سخن معروف امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی است که اگر همه مسلمانان عالم جمع شوند و هر کدام یک سطل آب بریزند، اسرائیل را آب می‌برد.

فاطمی با تأکید بر ایران‌ستیزی و تلاش دشمنان برای از بین بردن وحدت مسلمین و عدم شکل‌گیری وحدت مورد نظر امامین انقلاب، بیان کرد: دشمنان در طول عمر انقلاب تلاش داشتند مردم و کشورهای دنیا را از ایران بترسانند تا اتحاد و وحدت بین جوامع اسلامی تضعیف شود.

امام جمعه شهرکرد وحدت را ندای مبارک اسلام دانست و گفت: اتحاد و یکپارچگی مسلمانان دستور ائمه (ع) و بزرگان دین بوده و همواره در ادبیات دینی مورد تأکید واقع شده است.

فاطمی در پایان گفت: اگر به دنبال وحدت جهان اسلام هستیم در ابتدا باید این حسنه را در بین آحاد مردم، گروه‌ها و احزاب و قومیت‌ها ساری و جاری کنیم تا بتوانیم استوار و محکم در برابر دشمن بایستیم.