مرادی اولین طلایی ووشو ایران در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در ادامههفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که به میزبانی برزیل جریان دارد، در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف «دی‌مارس‌اولویه‌را» از برزیل رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. موسوی روز گذشته ماجد منذر از تونس را شکست داده بود.

در مسابقات تالو، زهرا کیانی با کسب امتیاز ۹.۷۳۶ در گروه دوم فرم «چانگ‌چوان»، در میان ۲۳ شرکت کننده در رده دوم ایستاد و به فینال راه یافت.

در دور نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف «مونارز مونیز» از مکزیک رفت و در یک مبارزه برتر حریف خود را در همان وقت اول ضربه فنی کرد و به بازی فینال راه یافت. دریایی در دور نخست حریفی از تونس را برد.

در دور نیمه‌نهایی وزن ۷۰ کیلوگرم سهیلا منصوریان به مصاف «نائوی چایما» از تونس رفت و در همان وقت نخست و در یک دقیقه حریفش را شکست داد و به بازی فینال راه یافت. منصوریان روز گذشته ریاح سیمنودز از برمودا را شکست داده بود.

در دور نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف «سیدنی کار» از ایالات‌متحده آمریکا رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به بازی فینال راه یافت. منصوریان روز گذشته آیا محمد از مصر را شکست داده بود.

همچنین در دور دوم گروهی مبارزات ساندا در وزن ۹۰ کیلوگرم، مهدی مرادی به مصاف «کروز پرز» از مکزیک رفت و در همان وقت نخست حریف را ضربه فنی کرد تا مدال خوشرنگ طلا را تصاحب کند و نخستین مدال زرین کاروان ووشو ایران در مسابقات جهانی برزیل را بر گردن بیاویزد. مرادی روز گذشته سردار یوراکالی‌اف از ترکمنستان را شکست داده بود.

در ادامه در رقابت های تالو و در فرم جین شو ابوالفضل قره باغی در حضور ۳۸ شرکت کننده با امتیاز ۹.۷٠۶ هفتم شد. در این فرم نمایندگان مالزی، ماکائو و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

در فرم نن گوئن هلیا اسدیان در حضور ۲۲ شرکت کننده با بدشانسی و با اختلاف ۴ هزارم نمره نسبت به نفر سوم از رسیدن به مدال بازماند و چهارم شد.