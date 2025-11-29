صادرات تخته نرد آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس درخواست اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان و پیشنهادات ارسالی از اداره کل گمرکات استان اصفهان در خصوص رفع ممنوعیت صادرات تخته‌نرد که یکی از محصولات صنایع دستی ایران و اصفهان است و پیگیری مجدانه چندین ساله در جلسات ستاد تسهیل، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و حمایت‌های همه‌جانبه استاندار اصفهان جهت مکاتبه با مقامات کشوری، سرانجام رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد توسط وزارت صمت به گمرک ابلاغ شد.