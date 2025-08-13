به گزارش خبرگزاری مهر، سایت داون‌دتکتور، که وظیفه پایش اختلال در وب‌سایت‌ها و خدمات آنلاین را برعهده دارد، اعلام کرد از ابتدای روز دوشنبه، کاربران روسیه در هر دو پلتفرم با مشکلاتی در برقراری تماس صوتی روبرو شده‌اند.

برخی رسانه‌های روسی اعلام کرده‌اند که اپراتورهای تلفن همراه به دولت اطلاع داده‌اند که تحریم‌های بین‌المللی مانع انجام به‌روزرسانی‌های حیاتی شبکه شده و همین مسئله موجب افزایش بار ترافیکی شده است. در همین راستا، درخواست‌هایی برای محدودسازی تماس‌های صوتی در این پلتفرم‌ها مطرح شده است.

در حالی که تاکنون هیچ‌گونه اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر نشده، برخی مسئولان ادعا کرده‌اند این محدودیت‌ها با هدف مقابله با کلاهبرداری‌های تلفنی اعمال شده است.

از سوی دیگر، فشارها علیه واتس‌اپ در نهادهای قانون‌گذاری روسیه افزایش یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، شماری از نمایندگان مجلس دومای روسیه در ماه گذشته خواستار ممنوعیت کامل واتس‌اپ شده‌اند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خوانده‌اند. آنتون گورلکین، نائب‌رئیس کمیته فناوری اطلاعات پارلمان روسیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که احتمال ممنوعیت رسمی این اپلیکیشن وجود دارد.

شرکت متا، مالک واتس‌اپ، پیش‌تر از سوی دولت روسیه به‌عنوان یک سازمان افراط‌گرا طبقه‌بندی شده و شبکه‌های اجتماعی این شرکت از جمله فیسبوک و اینستاگرام از سال ۲۰۲۲ در روسیه مسدود شده‌اند.

در سوی دیگر، تلگرام که توسط پاول دوروف، کارآفرین روس‌تبار، تأسیس شده و مقر آن در دبی قرار دارد، با حدود یک میلیارد کاربر، یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در روسیه، اوکراین و کشورهای منطقه اوراسیا به‌شمار می‌رود.

هم‌زمان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اخیراً با امضای قانونی مجوز توسعه یک پیام‌رسان بومی را صادر کرده که قرار است با خدمات دولتی یکپارچه باشد. هدف از این اقدام، کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی مانند واتس‌اپ و تلگرام عنوان شده است. قانون‌گذاران روسی مدعی‌اند که این اپلیکیشن بومی قابلیت‌هایی فراتر از رقبای خارجی ارائه خواهد داد.