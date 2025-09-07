به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که حدود ۶۰ درصد تسلیحات مورد استفاده ارتش این کشور، در خاک اوکراین تولید میشود؛ رقمی که از هدفگذاری دو ماه پیش او عبور کرده است.
زلنسکی دراینباره گفت: در طول این جنگ، به نقطهای رسیدهایم که حدود ۶۰ درصد سلاحهایی که داریم، سلاحهایی که سربازان ما بهدست میگیرند، تولید اوکراین است.
وی افزود: و اینها تسلیحات قدرتمندی هستند و قابلیتهای پیشرفتهای دارند.
رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات این کشور مدتهاست که بر تقویت تولید داخلی تسلیحات به عنوان عنصری کلیدی برای اطمینان از توانایی دفاعی آتی این کشور، تاکید کردهاند.
زلنسکی همچنین به طرح مشترک تولید سلاح در دانمارک اشاره کرد. او در ماه جولای از دولت متحولشدهاش خواست تا تولید بومی تسلیحات را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.
به گفته وی، تسلیحات اوکراینی حدود ۵۰ درصد از آنچه در خط مقدم جنگ با روسیه و همچنین سایر عملیاتها استفاده میشود را تشکیل میدهد که از هر زمانی پس از اعلام استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ بالاتر است.
اوکراین بر تولید پهپاد با هدف ایجاد پدافند هوایی برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی شدید و گسترده روسیه تمرکز کرده است.
نظر شما