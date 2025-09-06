تامین موتور سیکلت ویژه شرایط کوهستان در خراسان شمالی الزامی است

علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به شرایط کوهستانی و سخت گذر بودن عرصه‌ها، تامین موتورسیکلت ویژه شرایط کوهستان از نیازهای ضروری برای خراسان شمالی است.

وی افزود: با خرید تجهیزات و تامین امکانات تا حدودی مشکلات مرتفع می‌شود.

وی با بیان اینکه بارندگی در خراسان شمالی کاهش یافته و خشکسالی نیز ادامه دارد بیان کرد: امسال سال سختی برای مقابله با آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره بر اینکه علوفه‌های خشک در مراتع مستعد آتش سوزی است ادامه داد: مردم در محافظت از منابع طبیعی نقش مهمی دارند بطوری که بدون همراهی مردم محافظت امکان پذیر نیست.

گودرزی گفت: ۲۰۰ ابزار مورد نیاز برای اطفای حریق میان ادارات منابع طبیعی، آبخیز داری و محیط زیست شهرستان‌های خراسان شمالی توزیع شده است.