  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۱

برگزاری ارزیابی علمی و مصاحبه تخصصی متقاضیان تسهیلگری شغلی در بهزیستی

فرآیند ارزیابی علمی و مصاحبه تخصصی داوطلبان فعالیت به عنوان تسهیلگر شغلی در مراکز مثبت زندگی به همت معاونت توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند ارزیابی علمی و مصاحبه تخصصی داوطلبان فعالیت به عنوان تسهیلگر شغلی در مراکز مثبت زندگی به همت معاونت توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی تهران برگزار شد.

در این فرآیند که در محل معاونت توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی برگزار شد، صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان با حضور حسین‌زاده، معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی، اخگری کارشناس مسئول اشتغال، و نمایندگان دفاتر حراست و بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مصاحبه‌ها با هدف شناسایی و انتخاب نیروهای توانمند و دارای مهارت‌های تخصصی برای فعالیت در حوزه اشتغال در مراکز مثبت زندگی انجام شد. پذیرفته‌شدگان نهایی پس از کسب امتیازات لازم در ارزیابی‌های علمی و مصاحبه، در قالب قرارداد انجام خدمت به عنوان تسهیلگر شغلی در بخش خصوصی مشغول به فعالیت خواهند شد.

