به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار شامگاه جمعه در بازدید از پروژه دالگذاری کانال ایلیسو اظهار داشت: فاز دوم این پروژه در حدفاصل ابوریحان تا چهارراه لاله با کارفرمایی شهرداری منطقه ۳ و توسط شرکت پیشساخته آذربایجان اجرا و به پایان رسیده است. پیش از این نیز مسیر کانال ایلیسو در حدفاصل آخر شریعتی تا ابوریحان دالگذاری و به مسیر ورزش و تندرستی تبدیل شده بود.
هوشیار با اشاره به تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری افزود: دالگذاری این مسیر به طول بیش از یک کیلومتر مطابق برنامهریزیها و وعدههای دادهشده به شهروندان انجام شد.
وی همچنین از رایگان بودن مترو و اتوبوسهای مسیر BRT تبریز در هفته نخست مهرماه خبر داد و تصریح کرد: مدیریت ترافیک با آغاز سال تحصیلی جدید نیازمند همراهی شهروندان است و از مردم خواستهایم در این ایام با هدف کاهش بار ترافیکی، کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند.
به گفته شهردار تبریز، شهردار ی نهایت همکاری را با نواحی پنجگانه آموزش و پرورش برای استقبال شایسته از مهر و بهار علم خواهد داشت.
شهردار تبریز ادامه داد: پروژههای آسفالتریزی، بتنریزی، نورپردازی و فیبرنوری به صورت شبانه اجرا میشوند تا کمترین اختلال در جریان ترافیک ایجاد شود. همچنین بالغ بر هزار نفر از نیروهای خدماتی شبانهروز در تلاش هستند تا تبریز همچنان تمیزترین شهر ایران باقی بماند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری بیان کرد: بیشترین برنامههای ورزشی برای نشاط اجتماعی و سلامت شهروندان در این دوره اجرا شده و طی سه سال اخیر نیز بیش از ۱۰ هزار برنامه فرهنگی در سطح شهر برگزار شده است که در حد توان خود، بخشی از مشکلات اجتماعی را کاهش دادهاند.
هوشیار در پایان خاطرنشان کرد: گاهی مطرح میشود که شهر نباید به کارگاه عمرانی تبدیل شود، اما نگاه مدیریت شهری این است که تبریز هم کارگاه عمرانی برای توسعه و ارتقای کیفیت زندگی و هم محلی امن برای زندگی و رفاه و آسایش شهروندان است.
وی افزود: اگر پروژههای عمرانی به صورت شبانه روزی اجرا و یا هزاران برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح شهر در طول سال برگزار میشود همگی در راستای این است که علاوه بر نگهداری شهر به بهترین شکل ممکن زمینه توسعه نیز فراهم گردد تا شهروندان از رفاه و آسایش برخوردار شوند.
