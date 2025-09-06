آموزش و پرورش اولویت نخست دولت چهاردهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما، دانشگاه فرهنگیان و رفع مشکلات آن است و وزیر نیز اهتمام خاصی به این دانشگاه دارد.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۶۰۰ دانشجوی فرهنگیان استان بدون خوابگاه هستند، افزود: دانشگاه فرهنگیان، مهد تربیت معلمان است و باید معلمانی متعهد و متخصص را تربیت کنیم که لازمه آن، رهبری قوی، برنامه ریزی دقیق و متعهد به اهداف بلند دانشگاه است.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش اولویت نخست دولت چهاردهم بوده و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی با جدیت پیگیری می‌شود که دانشگاه فرهنگیان نیز یکی از بسترهای مؤثر در حوزه ارتقای کیفیت است.