به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد تیم کشتی آزاد نوجوانان در مسابقات جهانی یونان چنگی به دل نزد و شاگردان عباس حاج کناری در این مسابقات موفق به کسب ۵ مدال نقره و دو برنز شدند و به عنوان نایب قهرمانی رسیدند. اما این نتیجه صدای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی را درآورد چرا که برخلاف دو دوره گذشته تیم کشتی آزاد نوجوانان در شرایطی به عنوان نایب قهرمانی رسید که از کسب مدال طلا بازماند.

در این مسابقات تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۱۵۰ امتیاز و ۷ مدال، عنوان نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد. ملی‌پوشان ایران با وجود ۳ فینال در ۵ وزن دوم در این دوره در حسرت مدال طلا ماندند؛ موضوعی که در معادلات امتیازی، عامل اصلی از دست رفتن قهرمانی ایران در مسابقات جهانی بود.

پس از این نتیجه عباس حاج کناری بی سر و صدا از هدایت تیم کشتی آزاد نوجوانان کنار رفت و غلامرضا محمدی هدایت تیم کشتی آزاد نوجوانان را برای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، برعهده گرفت.

اما نکته قابل توجه این است که تیم کشتی آزاد جوانان هم با هدایت غلامرضا محمدی در مسابقات جهانی بلغارستان با کسب ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان سوم دست یافت. نتیجه‌ای که علیرضا دبیر به صراحت اعلام کرد از آن راضی نیست و حتی کمیته فنی برای بررسی عملکرد آزادکاران جوان در مسابقات جهانی تشکیل شد تا آن را ریشه‌یابی کنند. این در حالی است که در مسابقات جهانی بلغارستان، آمریکا با ۱۸۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و قزاقستان با ۱۱۲ امتیاز دوم شد. اختلاف تنها یک امتیاز ایران با قزاقستان نشان می‌دهد که جایگاه تیم ایران در این دوره بسیار نزدیک و شکننده بود و با کمترین لغزش می‌توانست رتبه سوم را نیز از دست بدهد.

البته تیم کشتی آزاد جوانان ایران در سه دوره گذشته مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان توانسته بود عنوان قهرمانی را از آن خود کند اما سال گذشته در مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان ۲۰۲۴ به میزبانی اسپانیا که هدایت تیم هم برعهده غلامرضا محمدی بود، تیم ایران با ۱۶۰ امتیاز به مقام نایب‌قهرمانی رسید. اما عجیب‌ترین اتفاق مسابقات اسپانیا که نگرانی‌هایی برای آینده کشتی ایران هم ایجاد کرد، ضربه‌فنی‌شدن هفت آزادکار ایران مقابل رقبا بود. حالا در مسابقات جهانی بلغارستان ۲۰۲۵ هم تیم کشتی آزاد جوانان ایران با ۱۱۱ امتیاز سوم شد. این کاهش امتیاز و تغییر رتبه نشان‌دهنده روند نزولی عملکرد تیم ایران در رده جوانان است و هشدار جدی درباره فاصله گرفتن از جایگاه برتر جهانی ایجاد می‌کند.

حالا باید دید با توجه به عملکرد کشتی آزاد نوجوانان و جوانان در مسابقات جهانی تغییرات در کادر فنی رده پایه کشتی آزاد به وجود خواهد آمد یا خیر. هدایت تیم ملی بزرگسالان ایران در المپیک توکیو هم برعهده غلامرضا محمدی بود و تیم کشتی آزاد ایران در نهایت موفق به کسب دو مدال نقره و برنز (حسن یزدانی و امیرحسین زارع) شد. این نتایج در مقایسه با انتظارات بالا از کشتی ایران، به‌ویژه در رشته آزاد، رضایت‌بخش نبود.

حالا با توجه به عملکرد ضعیف حاج کناری در کشتی آزاد نوجوانان و همچنین عملکرد نه چندان قابل قبول غلامرضا محمدی در کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی بلغارستان باید دید تصمیم علیرضا دبیر برای رده‌های پایه چه خواهد بود آیا تغییراتی در کادر فنی تیم کشتی آزاد جوانان هم ایجاد خواهد شد یا خیر. یا اینکه آیا کشتی‌گیران نوجوان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین با هدایت غلامرضا محمدی حضور پیدا خواهند کرد یا خیر.