یک قهرمانی با طعم هشدار؛ چرا کشتی ایران دیگر حاشیه امن ندارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ بلغارستان برای ششمین بار قهرمان جهان شد. فرنگی‌کاران ایران با کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز و مجموع ۱۱۷ امتیاز، بالاتر از ارمنستان با ۹۸ امتیاز و آذربایجان با ۹۰ امتیاز روی سکوی نخست ایستادند. این قهرمانی هرچند نشانه تداوم اقتدار ایران در رده جوانان است، اما نسبت به سال گذشته افت نسبی مدالی داشته است. ضمن اینکه در این مسابقات امتیاز روس‌ها محاسبه نشد و در صورت محاسبه امتیاز روس‌ها، ایران در جایگاه دوم قرار می‌گرفت.

حفظ قهرمانی با افت کیفیت مدال‌ها

در مسابقات جهانی ۲۰۲۴، ایران با ۱۴۷ امتیاز و چهار مدال طلا قهرمان شده بود و قزاقستان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند. کاهش امتیاز تیم از ۱۴۷ به ۱۱۷ و کاهش تعداد مدال‌های طلا از چهار به یک، نشان می‌دهد کیفیت مدالی تیم نسبت به سال گذشته افت کرده است؛ هرچند جایگاه نخست همچنان حفظ شد. این موضوع همچنین بیانگر آن است که رقبا فاصله خود را با ایران کاهش داده‌اند و نمی‌توان با همان حاشیه امنیت گذشته قهرمانی را تضمین کرد.

عملکرد فنی؛ نقاط قوت و ضعف

پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا، اهورا بویری و محمدهادی صیدی در اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره و محمد جواد ابوطالبی و ابوالفضل فتحی تزنگی در اوزان ۶۳ و ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند و عملکرد آن‌ها نشان داد تیم ایران تنها به چند کشتی‌گیر خاص وابسته نیست. اما برخی اوزان نمایش فرنگی‌کاران ضعیف‌تر بود، محمدامین عبدولی در وزن ۶۰ کیلوگرم خوب ظاهر نشد. غلامرضا عبدولی در کیلوگرم و رضا آذرشب در ۸۲ کیلوگرم هم بدون مدال ماندند و احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز دور از انتظار ظاهر شد. در واقع کشتی‌گیران ایرانی در برخی دیدارهای حساس نیمه‌نهایی و فینال، نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و چند حذف زودهنگام نیز در اوزان میانی رخ داد. این نتایج بیانگر آن است که تیم به کار فنی و روانی بیشتری در مسابقات سرنوشت‌ساز نیاز دارد.

انتخابی تیم ملی و چرخه پشتوانه‌سازی

بعد از مسابقات قهرمانی آسیا، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی برگزار شد تا فرصت به همه ملی‌پوشان داده شود. از میان پنج کشتی‌گیری که از این رقابت‌ها به تیم ملی رسیدند، تنها محمدجواد ابوطالبی به مدال برنز دست یافت و سایر نفرات نمایش ضعیف‌تری داشتند. این روند نشان می‌دهد چرخه پشتوانه‌سازی و انتخاب نفرات نیاز به بازنگری دارد تا در آینده تیم ملی با ترکیبی آماده‌تر راهی میدان‌های بزرگ شود.

تکرار قهرمانی فرنگی و درجا زدن کشتی آزاد

در حالی‌که کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان شد، تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با یک طلا، دو نقره، دو برنز و ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت؛ تنها یک امتیاز کمتر از قزاقستانِ. آمریکا با ۱۸۵ امتیاز قهرمان این رقابت‌ها شد. نزدیکی امتیازات تیم‌های دوم تا چهارم نشان می‌دهد که جایگاه تیم‌های ایرانی در این سطح بسیار شکننده است و هر لغزش کوچکی می‌تواند رتبه تیم را تغییر دهد. ششمین قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان، افتخار بزرگی است اما پیام‌های هشداردهنده‌ای هم به همراه دارد. افت تعداد مدال‌های طلا و کاهش امتیاز کلی ثابت می‌کند که رقبا به سرعت در حال پیشرفت‌اند و دیگر خبری از برتری مطلق ایران نیست.

نقاط قوت تیم در اوزان سبک باید حفظ و تقویت شود و برای اوزان میانی و سنگین باید برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد. چرخه انتخابی‌ها باید دقیق‌تر دنبال شود، فرصت به استعدادهای تازه داده شود و مربیان از اشتباهات فنی در دیدارهای حساس درس بگیرند. کشتی ایران همچنان قدرت اول آسیاست و یکی از قطب‌های اصلی جهان، اما برای حفظ این جایگاه باید به‌جای تکیه بر افتخارات امروز، قهرمانان فردا را ساخت. این یعنی برنامه‌ریزی بلندمدت، میدان دادن به نسل جوان و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی. قهرمانی در آوردگاه جهانی بلغارستان اگرچه افتخارآفرین است، اما به تیم ملی یادآوری می‌کند که برای ماندن بر قله، تلاش امروز کافی نیست. و آینده را هم باید از همین امروز ساخت.