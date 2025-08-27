مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی گفت: به نظرم تیم ما بد نبود و برخی از کشتی‌گیران ما در حد و اندازه تیم بزرگسالان بودند. اما نتایج برخی از کشتی‌گیران دور از انتظار بود. مسابقات ۱۰ روز جلو افتاد و متأسفانه شرایط جسمانی و روحی کشتی‌گیران به سطح ایده‌آل برای روز مسابقه نرسید و نتوانستند تمام توان خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: تیم ما از نظر فنی فوق‌العاده است. کشتی‌گیری مانند عرفان علیزاده تجربه مسابقات رنکینگ جهانی بزرگسالان را داشت اما در این رقابت‌ها مقابل کشتی‌گیر یونانی نتیجه را واگذار کرد. البته برخی کشتی‌ گیران هم دور از انتظار ظاهر شدند. ممیوند کشتی‌گیر ۷۴ کیلوگرم مقابل حریف ایتالیایی نباید شکست می‌خورد. باید علت کسب این نتایج و عملکرد آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. تیم کشتی آمریکا در رده جوانان عملکردی بسیار خوبی داشت و باید در این رده دقت و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم، زیرا همین کشتی‌گیران به رده بزرگسالان تزریق می‌شوند.

محمدی ادامه داد: ایران در این مسابقات بدون احتساب تیم روسیه در جایگاه سوم قرار گرفت. کشتی‌گیرانی مانند خاطری و محمدنژاد تا قبل از مرحله فینال عملکردی عالی داشتند اما در مسابقات نهایی مقابل حریفانی چون آمریکا و قزاقستان شرایط ایده‌آل را نداشتند. ما باید قبول کنیم که در روز مسابقه کشتی‌گیران ما شرایط خوبی نداشتند. برخی از کشتی‌هایی که پنجاه-پنجاه پیش رفت ما نتیجه را واگذار کردیم. وقتی در یک مسابقه کشتی‌گیران ما به حریفان ضعیف‌تر از خودشان نتیجه را واگذار می‌کنند، این مسئله نشان می‌دهد که آن‌ها آمادگی جسمانی و ریکاوری نامناسب داشتند و مسئولیت آن‌ها هم با کادر فنی است.

وی گفت: من چند روز پیش صحبت‌های سرمربی تیم کشتی آزاد را شنیدم که می‌گفت مسابقات ۱۰ روز زودتر برگزار شد و مسئله زمان‌بندی و برنامه‌ریزی برای صدور ویزا تأثیر زیادی بر عملکرد بچه‌ها داشت. به دلیل مسائل ویزا و سفر، کشتی‌گیران زمان کافی برای ریکاوری و آماده‌سازی نداشتند و این شرایط منجر به عدم دستیابی به عملکرد ایده‌آل در روز مسابقه شد.. به نظرم با این نتایج زنگ خطر را برای کشتی آزاد پایه به صدا درآورده است. کشورهایی مانند آمریکا در رده پایه بهتر از ما عمل می‌کنند و نگاه حرفه‌ای به تربیت و آماده‌سازی کشتی‌گیران دارند. ما باید توانایی مدیریت تیم در شرایط سخت و جمع کردن آن‌ها را در مسابقات داشته باشیم چون پتانسیل قهرمان شدن را داشت.

محمدی گفت: در حال حاضر تیلور با چندین مدال المپیک و جهانی در رده پایه کار مربیگری انجام می‌دهد. اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و آماده‌سازی کشتی‌گیران برای رقابت‌های آینده مانند المپیک و بازی‌های آسیایی غیرقابل انکار است. تیم‌های پایه سکوی پرتاب برای بزرگسالان هستند و باید به آن خیلی اهمیت داد. ما باید به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت تیم و آماده‌سازی جسمی و روحی کشتی‌گیران توجه ویژه داشته باشیم تا پتانسیل بالای این نسل جوان به بهترین شکل شکوفا شود و موفقیت‌های آینده تضمین گردد.

کارشناس کشتی آزاد گفت: به نظرم باید همه خانواده کشتی دست به دست هم بدهند و پای کار بیایند. متأسفانه تیم در رده نوجوانان هم دور از انتظار بود و در موقعیت‌های حساس و نهایی کشتی‌گیران مسابقه را واگذار می‌کردند. مهم این است که کشتی ایران به جایگاه واقعی خودش برسد و اگر کادری با تیمی نتیجه نگرفت، هیچ ایرادی ندارد اگر تغییر و تحولات رخ بدهد. مهم این است که همه خانواده کشتی کنار هم باشند و شرایط را به نحو احسنت پیش ببرند.

محمدی همچنین گفت: باید شرایط مهیا شود تا قهرمانان کشتی کنار هم قرار بگیرند. وضعیت تیم‌های پایه را باید بیشتر بررسی کنیم تا در آینده شرایط کشتی ایران آسیب نبیند. البته کشتی‌گیران هم مقصر هستند ولی به هرحال مسئولیت تیم با کادر فنی است و آن‌ها باید پاسخگو باشند.