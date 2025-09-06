به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان صبح شنبه در دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج، هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی فرماندهان پایگاههای مقاومت در زمینه اجرای مأموریّتهای تابآوری پس از جنگ در محلّههای مختلف هر شهرستان عنوان کرد.
سرهنگ مهدی حسن زاده اظهار کرد: فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، فعالیّتهای نظامی و محیط زیست مؤلفههای امنیّت ملّی هستند که یکی از مأموریّتهای بسیج، صیانت و تقویّت این مؤلفهها در جامعه است.
وی یادآور شد: برنامهها و اقدامات پایگاههای مقاومت لازم است طوری باشد که هم امنیّت و آسایش جامعه و هم رفتار و اقتصاد جامعه و محلّه خود را تحت پوشش قرار داده و به سمت ساخت جامعه اسلامی به پیش ببرد بر همین اساس لازم است فرماندهان پایگاههای مقاومت، بر اساس نیازها و اقتضائات محلّه، برنامهریزی کرده و به استحکام مؤلفههای امنیّت ملّی بپردازند.
فرمانده سپاه کنگان خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی، دارالقرآنها و مهدهای قرآنی از جمله مهمترین ابزارهای فرهنگی مهم برای هر محلّه هستند که میتوان از آنها در جهت تقویّت فرهنگ جامعه بهرهبرداری کرد.
این مقام مسئول گفت: اقتصاد مقاومتی و محرومیّتزدایی دو عرصه اقتصادی است که بسیج سازندگی در این زمینهها به برنامهریزی و خدماترسانی مشغول است.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان افزود: گروههای جهادی یکی از ابزارهای بسیج در مؤلفّه اقتصاد است که ضمن فعالیّت در زمینه اقتصاد مقاومتی و محرومیّتزدایی، به انجام اقدامات فرهنگی نیز میپردازند.
سرهنگ حسن زاده در ادامه، مسجد، خانواده و مدرسه را سه کانون تربیتی و خواستگاه انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی امروز به خوبی این سه خواستگاه را شناختهاند و در این زمینه، برنامهریزی کردهاند.
فرمانده ناحیه مقاومت محمّد رسول الله (ص) کنگان در پایان به تشریح سند اجرایی شورای محلّه و نقش امام جمعه، ائمه جماعت مساجد، فرمانده پایگاه مقاومت، اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف اسلامی هر شهر با محوریّت مسجد محلّه در هر شهر پرداخت.
در این دوره، موضوعات جنگ ترکیبی، سواد رسانه، مدیریت در بسیج و انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان مختلف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما