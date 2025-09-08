به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی‌راد با اشاره به اهمیت حیاتی فعالیت‌های جهادی در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی و همچنین نقش گروه‌های جهادی در پیشبرد اهداف محرومیت‌زدایی، اظهار داشت: اقدامات جهادی، تجلی ایثار، همدلی و همبستگی است و امروز شاهد اثربخشی این حرکت‌ها در عرصه‌های مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه این رزمایش فرصتی مغتنم برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم است، ادامه داد: در همین راستا، روز ۱۸ شهریور ماه، رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور نماینده ولی فقیه در استان، مسئولان اجرایی و سیاسی استان و شهرستان، در زنجان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان با اشاره به جزئیات این رزمایش بزرگ و حضور پررنگ گروه‌های جهادی، افزود: در این رزمایش، ۴۵ گروه جهادی فعالیت خود را به صورت هم زمان در تمامی عرصه‌ها آغاز می‌کنند تا گامی مؤثر در جهت خدمت‌رسانی به مردم بردارند.

وی با تاکید بر دستاوردهای ملموس این رزمایش و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه، تصریح کرد: در این رزمایش، یک کارخانه که از مدار تولید خارج شده بود، با همت بسیج سازندگی سپاه شهرستان زنجان به چرخه تولید باز خواهد گشت و این امر اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

نجفی‌راد همچنین به اقدامات خداپسندانه دیگری که در این رزمایش صورت خواهد گرفت اشاره کرد و گفت: در این رویداد، یک خانه محروم نیز تحویل خانواده نیازمند خواهد شد و همچنین دو پنل خورشیدی افتتاح خواهد شد تا گامی در جهت استفاده از انرژی‌های پاک برداشته باشیم.

فرمانده سپاه شهرستان زنجان در پایان با برشمردن مهم‌ترین اقدامات گروه‌های جهادی در مناطق محروم، خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی در این رزمایش اقداماتی چون ویزیت رایگان در مناطق محروم، مرمت خانه‌های محرومین، توزیع لوازم‌التحریر و بسته‌های کمک معیشتی و موارد مشابه را به انجام خواهند رساند تا گوشه‌ای از مشکلات این عزیزان را مرتفع سازند.