به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه می‌دهند. مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

ادامه بررسی طرح تشکل‌های مردم نهاد

بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی حوادث اخیر در کشور با حضور وزیر کشور و اطلاعات

کمیسیون اجتماعی

بازدید از شرکت نفت ایرانول به منظور بررسی مشکلات بخش تولید، مسائل و مشکلات کارگران و پیگیری مطالبات ایشان با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی در خصوص «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عملکرد یک ساله آن وزارت و گزارشی از نحوه برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۴

حضور وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان

کمیسیون اقتصادی

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون»

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات چند تن از نمایندگان

نشست اعضای کمیسیون با وزیر نیرو با موضوعات: الف- بررسی ناترازی برق و اقدامات لازم برای کاهش زیان و عدم النفع فعالان اقتصادی ب- رسیدگی به سوال جعفر قادری، نماینده شیراز

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ادامه بررسی طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی

بررسی بودجه نیروهای مسلح با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های ذیربط

کمیسیون فرهنگی

دعوت از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان

بررسی گزارش عملکرد قرارگاه فرهنگی، اجتماعی حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)

کمیسیون انرژی

بررسی اجرای حکم ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با حضور دبیر ستاد تحول دولت

بررسی وضعیت تولید، توسعه و برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک به منظور صیانت از حقوق ملی ایران در میادین مذکور با حضور مدیران ذیربط وزارت نفت و امور خارجه

کمیسیون اصل نود

جلسه با معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

بررسی بارگذاری اطلاعات مرتبط با صدور مجوزهای ساخت و ساز در کشور در سامانه‌های پنجره واحد مدیریت زمین و سامانه ملی املاک و اسکان کشور و اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز

جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین در خصوص بررسی: ۱) نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک ۲) میزان اعطای تسهیلات فرزندآوری ۳) پیگیری اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبنی بر راه اندازی حساب واسط (امانی) در معاملات اموال غیرمنقول

کمیسیون صنایع و معادن

بررسی نهایی طرح هوش مصنوعی و ارسال گزارش به صحن مجلس

بررسی وضعیت صنعت خودروسازی با حضور مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی (۴ فقره درخواست) با حضور وزرای نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون عمران

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی آخرین وضعیت اجرای حکم ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک و خزانه‌داری کل کشور

بررسی وضعیت اخذ مالیات و عوارض بیمه کارگران ساختمانی در طرح‌های حمایتی مسکن و نحوه شناسایی مشمولین بیمه

بررسی مقدماتی تحقیق و تفحص از شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

بررسی عملکرد اعتبارات بخش گردشگری، ورزش و سلامت

بررسی آخرین وضعیت تولید و توزیع نفت و گاز و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های تابعه وزارت نفت

کمیسیون قضائی و حقوقی

بررسی تدقیق محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست

بررسی کلیات لایحه همکاری قضائی بین‌المللی

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به منظور:

۱- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص‌های ارجاعی به کمیسیون، مرتبط با آن وزارتخانه

۲- بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان