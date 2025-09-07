محسن پاک نژاد وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با میدان گازی آرش و احتمال اقدام یک جانبه طرف کویتی یا عربستانی، گفت: این موضوعی است که در واقع باید در حوزه دیپلماسی خارجی در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. ما از طرف و جایگاه وزارت نفت برای توسعه میدان این آمادگی لازم را در آن بخش میدان که حسب تشخیص وزارت امور خارجه در آب‌های سرزمینی ایران قرار می‌گیرد، دارا هستیم.

پاک نژاد در پاسخ به این سوال که تاکنون چه اقدام عملیاتی از سوی ایران در میدان گازی آرش صورت گرفته است، تصریح کرد: تاکنون یک چاه اکتشافی تحت عنوان «آرش یک» حفاری کرده ایم و بر اساس آن اطلاعاتی را به دست آوردیم که از جمله اطلاعات بدست آمده از چاه آرش یک، اثبات شده است که مقادیر قابل ملاحظه هیدروکربور در سمت ایرانی این میدان وجود دارد.

وی در خصوص اینکه آیا طرف‌های کویتی و عربستان اقدامی برای بهره‌برداری از این میدان انجام دادند یا خیر، خاطرنشان کرد: تا آنجا که من اطلاع دارم کویت و عربستان اقدامی جهت بهره برداری این میدان مشترک انجام نداده اند.

بدنبال تأمین اعتبار طرح فشار افزایی پارس جنوبی هستیم

پاک نژاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با تأمین اعتبار طرح فشار افزایی منطقه گاز پارس جنوبی که سال گذشته با حضور رئیس جمهور به امضا رسید، اظهار کرد: همچنان پی گیر هستیم که با راهکارهای لازم، منابع مالی این طرح عظیم فشار افزایی گاز پارس جنوبی را بتوانیم با کمک صندوق توسعه ملی تأمین کنیم. ان‌شاءالله بعد از آن فرآیندهای اجرایی شروع می‌شود.

شایان ذکر است، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ وزیر نفت در جمع خبرنگاران در خصوص میدان گازی آرش، اظهار کرد: میدان گازی آرش سال ۱۳۵۴ کشف شده و اولین چاه آن حدود سال ۱۳۷۹ حفر شده است. ذخایر هیدروکربنی در آن منطقه اثبات شده و چاه حفاری شده تا عمق ۷۵۰ متر در مرز ترسیمی سال‌های گذشته، قرار دارد.