به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دوفوریتی تشدید مجازات همکاری کنندگان با دول خارجی متخاصم (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولیدکشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی