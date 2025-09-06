به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی یوسفعلی زاده صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان گناباد در تالار اجتماعات شهید چمران این شهر با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد که آحاد ملت عاشق مبارزه با صهیونیسم و استکبار جهانی هستند، اظهار کرد: این جنگ ثابت کرد که دشمن مشترک تمام ملت ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی به نمایندگی از استکبار جهانی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی تصریح کرد: این جنگ تحمیلی علاوه بر اینکه نشان داد ایران توان مقابله با ابرقدرت‌های جهان را دارد و این مساله ادعا نیست، به همه ثابت کرد که نیروهای مسلح جان فدا و سپر بلای ملت هستند.

وی با بیان اینکه سلطنت طلب‌ها در اتاق عملیات صهیونیست‌ها کف می‌زدند، تاکید کرد: این جنگ تحمیلی ثابت کرد که اپوزیسیون خارج نشین هم‌پیمان با دشمنان خونی ملت هستند.

یوسفعلی زاده با تاکید بر اینکه امروز هم مانند ابتدای انقلاب، تشنه، نیازمند و محتاج وحدت هستیم، افزود: امام راحل در ابتدای انقلاب اسلامی، وقتی مبانی این انقلاب را برشمردند به دو عنصر وحدت و تمسک به مبانی دین تاکید خاصی داشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی افزود: راه نجات، پیروزی، افتخار و اقتدار ما این است که پشت سر مقام معظم رهبری در سیره و سلوک شهیدان رهسپار باشیم.

در پایان این مراسم از تلاش‌های سید محمد دوستدار قدردانی و محمدرضا قدبایی به عنوان مسئول جدید دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان گناباد معرفی شد.