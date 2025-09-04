به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در نشستی با سردار محمدکاظم تقوی فرمانده نیروی انتظامی استان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای انتظامی، بر نقش حیاتی آنها در همراهی با دولت و شورای تأمین تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به دوره خدمت حدود ۱۰ ماهه خود در استان، افزود: در این مدت شاهد خدمات ارزشمند و مستمری از سوی نیروی انتظامی بوده ایم که تأثیر قابل توجهی در ثبات و امنیت استان داشته است.

وی در ادامه یادآور شد: چالش‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بحران‌های انرژی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی مردم و عملکرد نیروی انتظامی اثر می‌گذارد.

مظفری همچنین بر ضرورت مدیریت دقیق و تحلیل‌های به‌روز تأکید کرد و گفت: امروز شرایط کشور متفاوت از گذشته است؛ تحلیل‌ها باید دقیق، تیم‌ها حرفه‌ای و تصمیم‌گیری‌ها سریع و واقع‌بینانه باشد و نحوه مواجهه ما نیز با رخدادها باید حرفه‌ای باشد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: شرایط ما در زمان جنگ تحمیلی اخیر، به قبل و بعد از جنگ در همه حوزه‌ها از جمله نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کاملاً تغییر کرد و در اوج روزهای جنگ ما احساس کردیم نیاز جدی در حوزه هوش مصنوعی داریم.

وی افزود: این یکی از موضوعاتی بود که در جنگ تحمیلی دوازده روزه ما به آن رسیدیم که امروزه شرایط جنگی کاملاً تغییر کرده و ما نیز باید متناسب با شرایط روز دنیا، دانش و تکنولوژی خود را تغییر و ارتقا دهیم.

مظفری همچنین با اشاره به گستردگی خراسان رضوی و نقش آن در اقتصاد، رفت و آمد و گردشگری، گفت: با وجود اینکه استان ۸ درصد جمعیت کشور را دارد، سهم قابل توجهی در رفت و آمدها، اقتصاد و حضور گردشگران و اتباع خارجی دارد. از حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع خارجی که از کشور خارج شده‌اند، نزدیک چهار پنجم آنها از خراسان عبور کرده‌اند. بنابراین تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از نیروی انتظامی در استان یک ضرورت است.

استاندار خراسان رضوی ضمن تشکر ویژه از تلاش و فداکاری نیروهای انتظامی، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کمبودی از سوی نیروی انتظامی استان تاکنون احساس نشده و اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده است. این موفقیت حاصل زحمت و ایثارگری این نیروهاست.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری نزدیک بین استانداری و نیروی انتظامی ادامه یابد و این تعامل و همدلی زمینه را برای عبور موفق از چالش‌های موجود و تقویت امنیت و خدمات در استان فراهم می‌کند.