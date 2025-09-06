مولوی خواجه صدرالدین احراری با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت همگرایی مسلمانان جهان در برابر جبهه متحد دشمنان اسلام تأکید کرد.
امام جمع اهل سنت خواف با بیان اینکه «هفته وحدت» با تدبیر امام خمینی (ره) بهعنوان نماد همدلی مسلمانان نامگذاری شده است، اظهار کرد: امروز در شرایطی به سر میبریم که «الکفر ملة واحدة» یعنی جبهه کفر یکپارچه در برابر اسلام ایستاده است.
وی با اشاره به اوضاع مردم مظلوم غزه گفت: اتحاد امت اسلامی میتواند جرقه امید را در دل ملتهای مستضعف جهان روشن کند و آنان را به آیندهای سرشار از عزت و آزادی امیدوار سازد.
احراری افزود: امید ما بر این است که روزی همه مسلمانان، دست در دست هم، در فلسطین و قلههای بیتالمقدس، فریاد وحدت، اسلام و قرآن سر دهند و پیوند برادری میان خود را مستحکمتر کنند.
نظر شما