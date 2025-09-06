  1. جامعه
به‌زودی تجهیزات جدید آتش‌نشانی رونمایی می‌شود

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت: تجهیزات جدید آتش‌نشانی برای پایتخت خریداری شده که به‌زودی رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، با اعلام اینکه سختی کار آتش‌نشانان در قالب بند ۱۸ لایحه جامع خدمات ایمنی کشور لحاظ و با ورود شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: این لایحه در حال اعلام وصول است و اگر در صحن علنی مطرح شود، قطعاً تصویب خواهد شد.

وی با بیان اینکه وضعیت شغلی آتش‌نشانان بر اساس نظام هماهنگ است و باید مصوبه‌ای ویژه تهران به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: در حال پیگیری مداوم برای طرح و تصویب این لایحه در مجلس هستیم؛ در صورت مصوب شدن، آمادگی اجرای آن را داریم.

محمدی همچنین در رابطه با اجرای طرح مسکن آتش‌نشانان، اعلام کرد: این طرح بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال اجراست. پیشرفت فیزیکی این طرح مطلوب است و تا اجرای لابی ساختمان‌ها پیش رفته‌ایم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در رابطه با آمادگی این سازمان در برابر وقوع جنگ احتمالی، گفت: ظرفیت نیروی انسانی بسیار خوبی داریم به طوری که پنج هزار و ۶۰۰ نفر نیرو در حال خدمات‌رسانی هستند؛ از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم اما نیاز به بهبود و ارتقاء است و باید هر شرایطی را پیش‌بینی کنیم.

وی ادامه داد: بخشی از تجهیزات موردنیاز خریداری شده و همزمان با هفتم مهر و روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، رونمایی خواهد شد؛ در مجموع تمام تلاش ما بر این است که کسری‌ها در این بخش جبران شود.

