کرمان به شهر دسترس پذیری برای معلولان تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به قرارگیری کرمان جزو استان‌های برتر کشور در مناسب‌سازی شهری عنوان کرد: با ادامه این اقدامات، کرمان به شهر دسترس‌پذیری برای معلولان تبدیل شود.

وی همچنین به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگروه زیربنایی گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و اهتمام ویژه؛ زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمان به کمتر از ۲ تا ۳ ماه رسیده است، در حالی که در گذشته بعضاً یک سال زمان گرفته می‌شد.

طالبی، با تأکید بر به روز شدن رسیدگی به طرح‌های زیربنایی و تسریع در فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری افزود: فرآیند تصویب طرح جامع شهر کرمان که بر اساس پایلوت کشوری قرار است در چند مرحله صورت گیرد؛ فرصتی فراهم کرده تا مشارکت دستگاه‌های مرتبط، نخبگان و صاحب‌نظران را در طرح‌های با مبنای برنامه‌ریزی برای استان داشته باشیم.

وی پیرامون اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای جذب نشده تصریح کرد: لازم است کمیته تخصیص نسبت به جابجایی اعتبار طرح‌هایی که تاکنون ارجایی نشده به طرح‌های با پیشرفت بالا اقدام و گزارش عملکرد و آسیب‌شناسی از موانع و محدودیت‌های عدم جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در دستگاه‌های اجرایی نیز تهیه شود.