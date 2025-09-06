برداشت لیمو ترش در بخش رودخانه هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری اظهار کرد: برداشت لیموترش محلی از هزار و ۹۰۰ هکتار از باغ‌های بخش رودخانه آغاز شد و از هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ تُن محصول برداشت می‌شود.

وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۷ هزار تُن محصول برداشت شود و برداشت لیموترش دربخش رودخانه تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رودخانه گفت: محصول برداشتی علاوه بر بازار استان به استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان جنوبی و شمالی ارسال می‌شود.

ذاکری ادامه داد: امسال نخستین بار است که لیموی بخش رودخانه به روش صحیح جداسازی می‌شود.

وی عنوان کرد: کشاورزان بخش رودخانه از قیمت محصول راضی هستند.