  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

برداشت لیمو ترش در بخش رودخانه هرمزگان آغاز شد

برداشت لیمو ترش در بخش رودخانه هرمزگان آغاز شد

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی رودخانه گفت: برداشت لیموترش محلی از هزار و ۹۰۰ هکتاراز باغ‌های بخش رودخانه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری اظهار کرد: برداشت لیموترش محلی از هزار و ۹۰۰ هکتار از باغ‌های بخش رودخانه آغاز شد و از هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ تُن محصول برداشت می‌شود.

وی پیش بینی کرد: تا پایان فصل برداشت ۴۷ هزار تُن محصول برداشت شود و برداشت لیموترش دربخش رودخانه تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رودخانه گفت: محصول برداشتی علاوه بر بازار استان به استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان جنوبی و شمالی ارسال می‌شود.

ذاکری ادامه داد: امسال نخستین بار است که لیموی بخش رودخانه به روش صحیح جداسازی می‌شود.

وی عنوان کرد: کشاورزان بخش رودخانه از قیمت محصول راضی هستند.

کد خبر 6581157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها