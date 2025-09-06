نگاهی به فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی برای زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، «زنان در عصر هوش مصنوعی» نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای نوآورانه هوش مصنوعی برای زنان و خانواده نام نشستی است که به همت خانه روزنامه نگاران برگزار می‌شود.

در این نشست فاطمه قاسم پور رئیس کمیته زن و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، شیما علی آبادی پژوهشگر حوزه زن و خانواده، فاطمه امیرخانی پژوهشگر اخلاق هوش مصنوعی، زهرا زرگر استادیار پژوهشکده مطالعات علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، مریم اردبیلی شورای امور بانوان شهرداری تهران و فاطمه زین الدین استادیار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران سخنرانی می‌کنند.

این نشست امروز شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ در خانه روزنامه نگاران به نشانی خیابان دکتر شریعتی نرسیده به سمیه برگزار خواهد شد.

