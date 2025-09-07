افسر برجسته عراق: ادعای دولت آمریکا صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک افسر امنیتی برجسته در استان الانبار عراق اعلام کرد که پایگاه عین الاسد واقع در غرب این استان شاهد عقب نشینی نظامیان آمریکایی نبوده و این نظامیان جایگزین شده‌اند.

وی اضافه کرد: آنچه در این پایگاه اتفاق افتاده باز استقرار نیروهای آمریکایی بوده است. اطلاعات درز پیدا کرده از داخل پایگاه عین الاسد حاکی از آن است که حتی یک نظامی از این پایگاه خارج نشده و آنچه که توسط دولت آمریکا در خصوص آغاز روند خروج این نظامیان ادعا می‌کند نادرست است. این اقدام تنها یک حرکت تاکتیکی برای باز استقرار نیروهای آمریکایی و با هدف اجرای یک سناریوی جدید انجام می‌شود.

این افسر امنیتی عراقی بیان کرد: سخنان فرماندهان آمریکایی از داخل پایگاه عین الاسد حاکی از آن است که این کشور قصد خارج کردن نیروهای خود از پایگاه مذکور را طی پنج سال آینده ندارد.

پیش از این گزارش شده بود که نیروهای آمریکایی به صورت تدریجی و بر اساس توافقات امضا شده با مقامات عراقی پایگاه عین الاسد در غرب عراق را ترک می‌کنند.