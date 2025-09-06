به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: حین گشت زنی‌های هدفمند تیم عملیات کلانتری ۱۳۹ مرزداران در سطح حوزه جهت مبارزه با سارقان و اجرای طرح امنیت محله محور، مأموران پلیس یک خودروی سواری با راننده و سرنشین را مشاهده کردند که به طرز مشکوکی در حال تردد بودند.

سرهنگ افشاردر ادامه افزود: پس از استعلام از پلاک خودرو مشخص شد که دارای سابقه سرقت می‌باشد به همین جهت ماموران سریعاً وارد عمل شده و دستور ایست صادر کردند، متهمان با مشاهده ماموران از محل متواری شدند که طی یک تعقیب و گریز پلیسی پس از طی مسافتی با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و شلیک گلوله به پای یکی از متهمان موفق به دستگیری آنها شدند و در بازرسی‌های اولیه از خودروی متهمان ابزار آلات حرفه‌ای سرقت، دستکش، افشانه اشک آور، ۲ قبضه سلاح سرد و بی سیم کشف شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از انتقال یکی از متهمان به کلانتری به جرم ارتکابی اعتراف کرد و جهت ادامه رسیدگی به پرونده تحویل مقامات قضائی شد. متهمی که با شلیک پلیس متوقف شده بود راهی بیمارستان شده و پس رسیدگی‌های پزشکی جهت ادامه روند تحقیقات به کلانتری منتقل خواهد شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: حتماً خودروهای خود مجهز به قفل فرمان و پدال و GPS کنند که در صورت وقوع حادثه‌ای توانایی ردیابی آن را داشته باشند.