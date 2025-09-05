سارقان موبایل در مینودشت به آخر خط رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمدعلی حسینی اظهار کرد: درپی وقوع سرقت تلفن همراه تعدادی از شهروندان توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت، شناسایی و دستگیر عامل این سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار مأموران واحد تجسس کلانتری ۱۱ شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات هوشمندانه پلیسی در نهایت هر دو سارق شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات کاملاً هماهنگ در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

جانشین انتظامی مینودشت گفت: متهمان دستگیر شده که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشتند در تحقیقات اولیه انجام شده علاوه بر بزه ارتکابی به ۱۰ فقره موبایل قاپی در این شهرستان اعتراف کردند.

حسینی با اشاره به اینکه سارقان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند به شهروندان توصیه کرد هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر توجه بیشتری به اطراف داشته باشید و نسبت به حضور و تردد افراد ناشناس و مشکوک در اطراف خود حین استفاده از تلفن همراه هوشیار باشید.