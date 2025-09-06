به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت گفت: در اجرای دستورات سلسله مراتب فرماندهی مبنی بر اجرای طرح اقتدار پلیس در ایستگاه‌های مترو مأمورین انتظامی به فردی که به صورت غیر عادی در حال تردد در ایستگاه مترو پایانه جنوب بوده، مشکوک شدند. فرد به محض مشاهده مأمورین از محل متواری که سریعاً با شگردهای پلیسی در خروجی مترو دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از دلالت به اتاق پلیس در بررسی‌های اولیه از متهم مشخص گردید وی دارای سوابق متعدد سرقت می‌باشد. در بررسی اموال همراه وی تعدادی از کارت‌های شناسایی شهروندان و ۲ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد، متهم به همراه اموال مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت خاطر نشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در تمام نقاط این شهر زیرزمینی و پهناور اجازه نخواهد داد که مجرمان و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه‌ای احساس آرامش و امنیت کنند و برخورد پلیس با آنان قاطع خواهد بود.