به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی سمنگانی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی آرادان با بیان اینکه وقوع نزاع و درگیری گروهی بلافاصله پلیس در آرادان به پلیس گزارش شد، ابراز داشت: واحد گشتی به یکی از محلات شهر آرادان برای رسیدگی پرونده اعزام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله با اقدامات هوشمندانه تمامی عوامل درگیری مورد شناسایی قرار گرفتند، افزود: برای بررسی بیشتر است افراد به مقر انتظامی انتقال یافتند.

فرمانده انتظامی آرادان بابیان اینکه در بررسی هویت عوامل درگیری مأموران به مورد مشکوک برخورد کردند، ابراز داشت: یکی از متهمان سابقه متعدد سرقت در دزفول داشته است.

سمنگانی با بیان اینکه این فرد به دلیل سرقت مسلحانه در دزفول تحت تعقیب بوده است، تصریح کرد: پرونده این فرد و متهمان دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: پلیس آرادان با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون مماشات برخورد می‌کند.