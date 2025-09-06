  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

دستگیری خطرناک‌ترین متهم دزفول در پشت صحنه یک نزاع آرادانی

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان، پلیس شهرستان که برای بررسی یک نزاع گروهی اعزام شده بودند، یکی از خطرناک‌ترین متهمان تحت تعقیب کشور به اتهام سرقت مسلحانه در دزفول را به دام انداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی سمنگانی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی آرادان با بیان اینکه وقوع نزاع و درگیری گروهی بلافاصله پلیس در آرادان به پلیس گزارش شد، ابراز داشت: واحد گشتی به یکی از محلات شهر آرادان برای رسیدگی پرونده اعزام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله با اقدامات هوشمندانه تمامی عوامل درگیری مورد شناسایی قرار گرفتند، افزود: برای بررسی بیشتر است افراد به مقر انتظامی انتقال یافتند.

فرمانده انتظامی آرادان بابیان اینکه در بررسی هویت عوامل درگیری مأموران به مورد مشکوک برخورد کردند، ابراز داشت: یکی از متهمان سابقه متعدد سرقت در دزفول داشته است.

سمنگانی با بیان اینکه این فرد به دلیل سرقت مسلحانه در دزفول تحت تعقیب بوده است، تصریح کرد: پرونده این فرد و متهمان دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: پلیس آرادان با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون مماشات برخورد می‌کند.

