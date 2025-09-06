به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زارع در چهاردهمین همایش سراسری مسئولان جامعه قرآنی عصر، با بیان اینکه تصویری که قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه از جمهوری اسلامی ایران به غرب مخابره شد یک کشور ضعیف بود که بازوان منطقه‌ای خود را از دست داده است، اظهار داشت: ما در پشت یک جنگ نظامی با بزرگترین جنگ شناختی تاریخ بشریت علیه ایران روبرو بودیم که کماکان ادامه دارد و محیط فضای مجازی به بزرگترین آزمایشگاه جنگ شناختی علیه بشریت تبدیل شد.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ شناختی حتی برای یک جامعه ولایی انگاره سازی و مدیریت ادراک می‌کند، گفت: ما در کنار این جنگ شناختی با یک ناتوی اطلاعاتی طرف بودیم که ۱۲ سرویس اطلاعاتی غربی درگیر آن بودند؛ وقتی عظمت این طراحی که علیه ما شده بود را می‌بینیم تازه نصرت الهی را بیشتر درک می‌کنیم زیرا داعش، سلطنت طلب، پژاک، بهائیت، جیش العدل، مسیحیت تبشیری و همه ظرفیت‌هایی که در داخل و بیرون مرزها داشتند را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته بودند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه قرب بقیة الله الاعظم با بیان اینکه تصور دشمن این بود که اگر مغز و چشم فرماندهی نظامی را در شب اول بزنند امکان هر گونه اقدام دفاعی از کشور سلب می‌شود، افزود: هدف قرار ندادن نیروی‌های نظامی در وضعیت غیر جنگی از قواعد جنگ است که توسط همه ارتش‌های دنیا رعایت می‌شود ولی رژیم صهیونیستی این اقدام وحشیانه را انجام داد و پس از آن سران قوا را هدف قرار داد که در همه این موارد نصرت و یاری خدا را مشاهده کردیم.

وی با بیان اینکه تمام تکنولوژی تمدن غرب در اختیار رژیم صهیونیستی بود، گفت: بعد از جلسه سران قوا به سراغ صدا و سیما رفتند تا امکان ارسال پیام از طریق حاکمیت به مردم را از بین ببرند تا بلافاصله سیستم پیام رسان موازی را بالا بیاورند و به مردم پیام سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران را مخابره کنند و امکان اغتشاش و تظاهرات خیابانی برای نیروهای میدانی شأن فراهم شود.

زارع با بیان اینکه دشمن مراکز اطلاعات سپاه و ستاد سازمان بسیج سازندگی را زدند گفت: حتی سپاه کرج و شهرری را هم زدند تا نیروی پشتیبان نتوانند به تهران اعزام کنند و وقتی انسان طراحی این نقشه و نکات ظریف آن را می بیند به نصرت خداوند نسبت به این کشور بیشتر پی می‌برد.

وی با بیان اینکه دشمن ظاهر جامعه ایران را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده بود، گفت: این جمله حاج قاسم سلیمانی که گفت ملت ما ملت امام حسین علیه السلام است را در تحلیل خود به حساب نیاورده بودند و همین ویژگی ملت ایران باعث شد که نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ شود و مردم در حمایت از نظام به میدان بیایند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه قرب بقیة الله الاعظم تصریح کرد: آنها گمان می‌کردند که اگر چند لانچر پرتاب موشک را بزنند کسی جرئت نخواهد کرد به سمت لانچر ها برود ولی چیزی که نادیده گرفته شده بود روحیه شهادت طلبی نیروهای ما بود که با وجود شهادت ۷۰۰ نیروی سپاهی که ۲۰۰ نفرشان از بچه‌های موشکی بودند، نیروهای ما با غسل شهادت برای رفتن زیر لانچر مسابقه می‌دادند و ما به ازای پرتاب هر دو موشک یک شهید دادیم.

وی با بیان اینکه دشمن حتی به یک شهر موشکی ما نتوانست آسیب بزند، گفت: ما در اصل جنگ غافلگیر نشدیم و تنها در تاکتیک غافلگیر شدیم و از طرف مقابل تقریباً همه پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی تخریب شد و هواپیماها از جاهای دیگر بلند می‌شدند و امکان پرواز از خاک خود رژیم صهیونیستی وجود نداشت.

زارع گفت: در روزهای پایانی ما به اصابت ۱۰۰ درصد رسیده بودیم و در یک موج حمله تنها یک موشک توانستیم شلیک کنیم که همان موشک هم به هدف خورد؛ مرکز وایزمن که زده شد واقعاً اتفاق بزرگی بود و نشان داد که هیچ نقطه مخفی برای ایران در خاک رژیم اشغالی وجود ندارد و حی بئر سبع که زده شد ۲۲ آزمایشگاه در آنجا بود که همگی از بین رفت.

وی با اشاره به زدن سایت‌های هسته‌ای کشور توسط آمریکا، اظهار داشت: از قبل تدابیری برای حمله به سایت‌های هسته‌ای اندیشیده شده بود و وقتی در مقابل حمله آمریکا پایگاه العدید زده شد هم از تدابیر رهبر معظم انقلاب بود که پیشرفته‌ترین پایگاه آمریکا زده شود تا کشورهایی که از آمریکا میزبانی می‌کردند یان پیام را دریافت کنند که نقطه امنی برای آنها وجود ندارد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه قرب بقیة الله الاعظم با بیان اینکه جنگ بین آمریکا و اسرائیل با نیروی هوافضای سپاه بود و هیچ بخش دیگری وارد این جنگ نشد گفت: طرف مقابل این را می فهمد و انگاره ظاهری ضعفی که در ذهن دشمن ایجاد شده بود اصلاح شد و قدرت نرم جمهوری اسلامی و حمایت مردم از این نظام را درک کرد.

وی با اشاره به آینده جنگ ایران و رژیم صهیونیستی گفت: دلیل اینکه نتانیاهو به هر دری می‌زند که آتش جنگ را زنده نگه دارد سرکوب جبهه داخلی خودش است ولی از طرف دیگر به خلأ راهبردی رسیده اند که اگر دوباره جنگ آغاز شود چه اقدامی انجام دهند که انجام نداده اند.

زارع با بیان اینکه دشمنان هنوز به فرمولی برای مهار آفند جمهوری اسلامی نرسیده اند، گفت: در این جنگ فقط از شهرهای موشکی غرب کشور استفاده شد و شهرهای موشکی شمال، مرکز و شرق کشور استفاده نشد و موشک‌هایی که ما در این مرحله استفاده کردیم موشک‌هایی بود که تقریباً ۱۵ سال قبل ساخته شده بود.

وی با بیان اینکه حل شدن مسائل کشور بیش از این که به تلاش درعرصه نظامی نیاز داشته باشد به تلاش در عرصه فرهنگی و راه اندازی حرکت عمومی نیاز دارد، اظهار داشت: امروز یمن نمونه حرکت عمومی یک ملت را نشان می‌دهد که نتیجه تزریق مفاهیم قرآن به بدنه جامعه است و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه قرب بقیة الله الاعظم با بیان اینکه بدون نقش آفرینی مردم و در میدان نبودن مردم نمی‌شود مسائل کشور را حل کرد، افزود: روز اول هدفی که تعیین شد این بود که یک میلیون جلسه خانگی قرآن داشته باشیم تا همه آحاد جامعه در تیررس این جلسات خانگی باشند و اگر این اتفاق بیفتد هیچ مشکلی در کشور باقی نمی‌ماند مگر اینکه حل شده باشد.

وی با بیان اینکه حلقه‌های میانی با لقلقه زبان محقق نمی‌شوند گفت: حلقه میانی باید همواره فعال باشد و روبه جلو حرکت کند و لحظه‌ای مأموریت و رسالت خود را فراموش نکند زیرا اگر اینگونه نباشد دیگر حلقه میانی نخواهد بود.

زارع با تأکید بر اینکه توقف ما در جنگ نرم به معنای ثبات نیست بلکه به معنای بدتر شدن وضعیت است، گفت: اخیراً زمزمه رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام را هم می‌شنویم و اگر ما تهاجم نکنیم و تکثیر وضعیت نداشته باشیم همین مقدار که داریم را هم از دست خواهیم داد.

وی با بیان اینکه انفعال در جبهه حق یک بار در مسئله حجاب امتحان شده است که خاکریز ها از دست رفته است گفت: این اتفاق اگر حساسیت وجود نداشته باشد امکان دارد در هر حوزه‌ای اتفاق بیفتد بنابراین باید مراقب باشیم.

گفتنی است، چهاردهمین گردهمایی سراسری مسئولان جوامع قرآنی عصر با عنوان «محله قرآنی ۱۰» با هدف بررسی و تحلیل فعالیت‌های شش ماه اول سال ۱۴۰۴ با محوریت عملیات قرآنی ماه مبارک رمضان، عملیات همت قرآنیان، عملیات قرآنی اربعین و سایر فعالیت‌ها و برنامه ریزی عملیات‌های قرآنی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴ و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان برگزار شد.