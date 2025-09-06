به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رهبان عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی شهرستان صومعهسرا عصر شنبه با اشاره به جایگاه شورا و لازم الاجرا بودن مصوبات، اظهار کرد: تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی نقش کلیدی در تحقق اهداف و سیاستهای توسعه فرهنگ قرآنی کشور دارد و زمینهساز همافزایی و همکاری بین دستگاههای مختلف اجرایی است.
وی افزود: این شورا مسئول ساماندهی، هماهنگی و پیگیری اجرای مصوبات قرآنی در سطح استان گیلان است تا با مدیریت متمرکز، فعالیتها اثربخشتر و گستردهتر شود.
رهبان با اشاره به برنامههای دارالقرآن کشور گفت: یکی از اولویتهای اصلی برنامههای این سازمان، طرح «زندگی با آیهها» است که، سعی کرده ایم با تکیه بر محصولات تولید شده رسانهای و کتب تالیف شده زندگی با آیهها، طرح هماوری قرآنی آلاء را که به صورت رقابتهای جذاب و نوآورانهای میباشد، متناسب با سه گروه مخاطب کودکان، نوجوانان و خانواده، تدوین نموده و در مساجد و مدارس سطح استان عملیاتی نمائیم. این طرح مانند سال گذشته که با موفقیت و بازخورد خوبی اجرا شد، امسال نیز از اول مهر ماه آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان با تمرکز بر آموزش در رشتههای حفظ، مفاهیم و روایتگری ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: در تلاش هستیم تا آموزشهای قرآنی به صورت منسجم، هدفمند، اثرگذار و جذاب ارائه شود تا بتوانیم در تربیت نسلی قرآنی و نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی موفق عمل کنیم.
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تأکید کرد: تلاش ما بر این است تا با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی، فرهنگ قرآن و معارف دینی را در جامعه تقویت کنیم و مسیر توسعه فعالیتهای قرآنی را هموار سازیم.
