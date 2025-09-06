برگزاری اولین جلسه استماع نوجوانان آکادمی تخصصی فرهنگسرای قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و ایام ولادت رسول مهربانی‌ها حضرت محمد (ص) اولین جلسه استماع ویژه نوجوانان آکادمی تخصصی فرهنگسرای قرآن با حضور استاد احمد ابوالقاسمی و قاریان بین المللی و اساتید فرهنگسرا روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

در این جلسه شاگردان جلسات تخصصی قرآن فرهنگسرا با حضور اساتید این مرکز: پورعاشوری، محمدخان، خیری، خانم قریشی و … حضور خواهند داشت.

اجرای برنامه برعهده سید وحید مرتضوی است و اساتیدی چون پورزرگری و غلام نژاد نیز مهمان افتخاری این نشست خواهند بود.

این جلسه با حضور ۴۰۰ نوجوان دختر و پسر نخستین گردهمایی قرآنی نوجوانان آکادمی تخصصی فرهنگسرا است.